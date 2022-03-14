Нагієв вперше вийшов на зв'язок після вторгнення Росії в Україну з піснею групи Акваріум "Поїзд у вогні"

Дмитро Нагієв / скріншот з відео

Телеведучий і актор Дмитро Нагієв вперше після вторгнення Росії в Україну опублікував пост в Instagram.

Напередодні блокування соцмережі в РФ Нагієв опублікував чорно-біле відео, на якому він голить голову.

"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "що ж я старий накоїв?",- повідомив телеведучий у підписі до посту.

Відео він супроводив піснею групи" Акваріум ""поїзд у вогні".

По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,

Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,

А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.

Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,

Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать.

Раніше австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

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