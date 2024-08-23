"Здохнемо": у шлюбі Преснякова очікуються серйозні зміни

Дружина колишнього зятя російської співачки Алли Пугачової Володимира Преснякова, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну Наталя Подольська, розповіла про те, як вирішує проблеми в родині.
Як повідомляє пропагандистський ресурс 5-tv.ru, зірки намагаються за можливості влаштовувати собі романтичні поїздки, в яких відпочивають від дітей.
"Обов'язково хоча б раз на рік потрібно вибиратися сміливо, надовго удвох. Я зрозуміла, що це кльове перезавантаження і обов'язково це потрібно робити", - заявила артистка.
Хто такий Володимир Пресняков?
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
Раніше Пресняков і Подольська говорили, що планують побудувати новий будинок. Більший і сучасніший.
"У мене є материнський капітал, так. Точно знаю, що він у мене є, але я ще ним не користувалася. Можливо, на навчання", - уточнила вона.
Тепер вони зовсім передумали починати будівництво. "Вирішили новий не будувати. Зрозуміли, що ми здохнемо просто на цьому будівництві", - заявила вона.
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Зазначимо, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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