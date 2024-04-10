Монархія висить на нитці і це - Кейт: чого найбільше боїться принц Вільям

Принц і принцеса хотіли у відносному спокої виростити своїх дітей.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон опинилися в небезпечній близькості до корони/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Королівський експерт і автор книг про королівську сім'ю Тіна Браун проаналізувала звернення онкохворої Кейт Міддлтон, на тлі хвороби короля Чарльза і безлічі чуток про майбутнє корони.

Як написала вона в блозі The New York Times, Браун каже, що звістка про хворобу Кетрін створила неабиякий галас у палаці. Вона також додає, що причиною всьому - "стерв'ятники" з медіа. "Ми часто чуємо про ненависть принца Гаррі до преси. Однак, принц Вільям, хоч і краще це приховує, ненавидить пресу ще більше. Його кривава рішучість дотримуватися сценарію своєї бабусі королеви Єлизавети "ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати" - це дивовижна поведінка в епоху виру соціальних мереж, що створює вакуум, який заповнюється чутками і божевільними теоріями змови", - пише вона.

Крім того, за словами експерта, ситуація з хворобою короля Чарльза поставила Вільяма і Кейт у певне становище, яке вже дуже близько опинилося біля трону. Вона додає, що найголовніші тривоги стосуються якраз занадто динамічного наближення королівської корони. Адже Вільям і Кейт хотіли виростити своїх трьох дітей у відносному спокої, поки на троні буде король Чарльз.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Майже одночасна звістка про рак Чарльза поставила Вільяма і Кетрін у лякаючу близькість до сходження на трон якраз у той момент, коли вони сподівалися, що протягом кількох років зможуть виховувати своїх дітей далеко від уваги громадськості. Мені сказали, що перспектива цього викликає в них сильну тривогу", - додає вона.

За словами Браун, Кетрін - найпопулярніший член королівської сім'ї після Вільяма. "Майбутнє монархії висить на нитці, і цією ниткою є вона", - неоптимістично додає експерт.

Кейт Міддлтон - новини про здоров'я принцеси:

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Раніше також принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

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