Путініст Кіркоров практично плакав, коли йому довелося зробити одну річ.

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Кіркоров знову зганьбився / Колаж Главред, фото скріншот

Російський скандальний співак Філіп Кіркоров, який підтримує криваве вторгнення РФ в Україну, вкотре показав своє боягузтво і жіночність.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Кіркоров цього разу зганьбився просто перед своїми друзями, під час святкування Великодня. Так, після святкового застілля його подруга Тетяна Тур запропонувала співакові взяти участь у незвичайному випробуванні - постояти на дошці з цвяхами.

Кіркоров не зміг вистояти на цвяхах навіть на короткий час. Ніжний Кіркоров став стогнати і зітхати, додаючи, що йому дуже боляче.

Зазначимо, що Кіркоров не вперше потрапляє в такі ситуації. Кілька років тому в мережі гуляло відео, як він верещить від страху, коли на сцену піднімається його прихильниця, щоб вручити йому букет.

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Нагадаємо, нещодавно зрадниця Регіна Тодоренко мала необережність привести на зйомки свого старшого сина Мішу. Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Пилипом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.

А також у країні-окупанті Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці.

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