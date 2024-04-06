Син Тодоренко вибісив Кіркорова

Зрадниця України Регіна Тодоренко, яка вже отримала громадянство країни-окупанта, мала необережність привести на зйомки шоу "Маска" свого старшого сина Михайла, якого вона народила від росіянина і співака Влада Топалова.
Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Філіпом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.
Цікаво, що Тодоренко сама зазначила, що Кіркоров "не дуже задоволений". Але додала, що, мовляв, ось таке в них тепер життя.
На що Кіркоров, який нещодавно їздив на Донбас замолювати свої гріхи перед терористом Путіним, буркнув: "жахливе життя".
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
"Не приводьте дітей на зйомки Маски", - віджартувалася зрадниця, дивлячись у незадоволене обличчя путініста.
Кіркорова розлютив син Тодоренко:
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Нагадаємо, раніше російський співак, який підтримує військовий напад Росії на Україну , Сергій Лазарєв, принизив зрадницю і мовчунку, колишню українку Регіну Тодоренко. За інформацією пропагандистських ЗМІ, Лазарєв прокоментував нещодавню появу Тодоренко в новорічному фільмі, в якому вона знялася з путчистом Кіркоровим.
Раніше також чоловік путіністки і зрадниці України Регіни Тодоренко поділився секретами їхнього особистого життя. Так, пропагандистські телеграм-канали із задоволенням шерять відео, де Топалов розповідає про те, чи збирається він розлучатися з Тодоренко і розкриває дуже особисті речі.
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