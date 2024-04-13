Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

Жінка вперше показала, який вигляд має її донька від гумориста-путініста.

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Брухунова показала доньку від Петросяна / Колаж Главред, фото Instagram/

Молода дружина старого путініста Євгена Петросяна - Тетяна Брухунова, яка буквально нещодавно приголомшила новиною про те, що народила другу дитину від свого чоловіка-дідуся, зважилася все ж показати її громадськості.

Так, на своїй сторінці в Instagram, жінка виклала фото з дівчинкою, яку вона тримає на руках. "Півроку моєї безумовної любові! Моя дівчинка, втілення моєї мрії! Моя Матильда!" - підписала фото вона.

Коментатори і підписники немолодої мами почали розхвалювати і ім'я, і саму дівчинку.

Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки в кінці 2019 року, через якийсь час у них з'явився син Ваган. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з гумористом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

Дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Тетяна Брухунова показала знімок, на якому виглядає занадто худою. Через знімок підписники дружини путініста ще раз переконалися, що вона не народжувала другу дитину.

Крім того, раніше Отар Кушанашвілі розповів, що був шокований новиною про народження ще однієї дитини в старого Петросяна та його молодої дружини.

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