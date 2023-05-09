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Молодий був немолодий: 58-річний Кіану Рівз вперше одружується - ЗМІ

Анна Підгорна
9 травня 2023, 00:37 оновлено 9 травня, 00:37
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Інсайдери спростовують чутки про проблеми у відносинах Кіану Рівза і Олександри Грант, та радять готуватися до великих новин.
Кіану Рівз
Кіану Рівз одружується з Олександрою Грант - ЗМІ / ua.depositphotos.com, pexels.com

Канадський актор Кіану Рівз у свої 58 роки нарешті зважився розлучитися з холостяцьким життям - вже влітку він планує провести весільну церемонію зі своєю подругою, художницею Олександрою Грант.

Радісну новину повідомило таблоїду RadarOnline джерело з оточення пари. Закохані планують тиху, закриту церемонію в колі сім'ї та близьких друзів. Вважається, що Рівз зробив Грант пропозицію руки і серця на початку квітня, на вечірці, яку він організував для Олександри на виноробні Сонома в долині Напа на честь її 50-річчя.

Актор познайомився зі своєю обраницею ще в 2011 році, проте романтичні стосунки між ними зав'язалися лише вісім років по тому. Це буде перший шлюб і для актора, і для художниці. Всі, хто знайомий з парою особисто, відзначають, що у Рівза і Грант на диво гармонійні відносини, засновані на довірі і взаємній повазі. До того ж вони схожі один на одного за характером.

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З сімейним життям Кіану Рівзу раніше дуже не щастило: в 1998 році він познайомився і став зустрічатися з акторкою Дженніфер Сайм. У 1999 році пара очікувала появи їх первістка, проте дівчинка на ім'я Ава з'явилася на 8 місяці, та народилася мертвою.

У 2001 році актора чекала друга жахлива втрата: цього разу з життя пішла сама Дженніфер - потрапила в смертельне ДТП. Після цього про особисте життя Рівза мало що відомо - йому приписували роман з режисером Брендою Девіс і акторкою чайною Чоу.

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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