Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

Ziferblat продовжує закріплюватися на своїй позиції.

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Євробачення-2025 - на якому місці Ziferblat за місяць до конкурсу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Коротко:

Ziferblat зберіг своє місце в топ-10

Конкуренція з іншими країнами зростає

До початку Євробачення-2025 залишилося трохи більше місяця, і прогнози щодо того, хто стане переможцем конкурсу, вже стабілізувалися. Наприклад, беззаперечне лідерство вже кілька місяців належить Швеції. Друге і третє місце, ймовірно, посядуть Австрія і Франція відповідно.

Стабілізувалися також позиції України в рейтингах потенційних переможців - уже місяць гурт Ziferblat, який представить країну на конкурсі, тримається в десятці найкращих; останні два тижні - на 10 місці.

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Головними конкурентами України на Євробаченні-2025 залишаються Албанія та Бельгія. Однак цього тижня до них доєдналася Естонія.

Євробачення-2025 - на якому місці Ziferblat за місяць до конкурсу / eurovisionworld.com

Естонія бере участь у Євробаченні з 1993 року. На її рахунку одна перемога (2001 рік). Найгірший результат Естонії на конкурсі - 18-те (останнє) місце в півфіналі 2016-го року.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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