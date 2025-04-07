Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

Коротко:
- Ziferblat зберіг своє місце в топ-10
- Конкуренція з іншими країнами зростає
До початку Євробачення-2025 залишилося трохи більше місяця, і прогнози щодо того, хто стане переможцем конкурсу, вже стабілізувалися. Наприклад, беззаперечне лідерство вже кілька місяців належить Швеції. Друге і третє місце, ймовірно, посядуть Австрія і Франція відповідно.
Стабілізувалися також позиції України в рейтингах потенційних переможців - уже місяць гурт Ziferblat, який представить країну на конкурсі, тримається в десятці найкращих; останні два тижні - на 10 місці.
Головними конкурентами України на Євробаченні-2025 залишаються Албанія та Бельгія. Однак цього тижня до них доєдналася Естонія.
Естонія бере участь у Євробаченні з 1993 року. На її рахунку одна перемога (2001 рік). Найгірший результат Естонії на конкурсі - 18-те (останнє) місце в півфіналі 2016-го року.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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