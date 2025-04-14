Євробачення-2025: Україна вибула з десятки найкращих за версією букмекерів

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Підготовка до Євробачення-2025 у Базелі, Швейцарія, виходить на фінішну пряму. Уже через місяць стане відомо, яка країна відвезе додому перемогу і кришталевий мікрофон.
У зв'язку з цим рейтинги букмекерів змінюються з кожним днем, і для деяких країн-учасниць приймають воістину драматичні повороти. Наприклад, для України, яка вперше за останні три тижні вибула з десятки потенційних лідерів. З топ-10 нашу країну витіснила Чехія - за останній тиждень вона піднялася з 13-го місця на десяте, залишивши Україну на одинадцятому.
Дебют Чехії на Євробаченні відбувся 2007 року, і наразі найкращий результат країни - 6-те місце (2018 рік). При цьому 5 разів країна не виходила у фінал (2007, 2008, 2009, 2015, 2017) і двічі в півфіналі посідала останні місця (2007, 2009). Найгірший результат Чехії на Євробаченні - нуль балів у півфіналі 2009-го року.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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