Молода українська акторка розсекретила роман зі співаком

Тетяна Злова зустріла своє кохання на знімальному майданчику.

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Тетяна Злова підтвердила роман з Богданом Буйлуком / колаж: Главред, фото: instagram.com/taniazlova

На 1+1 відбулася прем'єра серіалу "Ніхто не ідеальний", головну роль в якому зіграла українська акторка Тетяна Злова. В інтерв'ю для 1+1 вона розповіла, що зйомки принесли їй не тільки безцінний досвід, а й справжній подарунок долі.

На майданчику Злова познайомилася з Богданом Буйлуком - українським співаком і переможцем 9 сезону шоу "Х Фактор" у складі ZBSBand під керівництвом Насті Каменських. Акторка зізналася - їхнє спілкування вийшло за рамки робочих бесід і дружньої балаканини. Тому влітку 2023 року вони прийняли єдине логічне рішення - почати романтичні стосунки. І не прогадали.

"Богдан досить нетривіальна, розумна і десь навіть геніальна людина. Мені сподобалися його особистісні якості, а ще зачепила його підтримка, якої в мене довго не було. Від нього я отримую 0% засудження і 100% розуміння", - розповіла Тетяна.

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Злова і Буйлук стали з'являтися на кінопрем'єрах, як пара, і ділитися спільним контентом у соціальних мережах лише нещодавно. Закохані не приховували стосунків, проте в інтерв'ю для 1+1 акторка дала перший офіційний коментар щодо їхніх любовних стосунків.

Раніше український актор-воїн Гарік Бірча зробив несподіване зізнання - він одружився і став батьком. Поява дитини в його житті відбулася ще до початку повномасштабної війни.

Також український боксер В'ячеслав Узєлков засвітив непублічну кохану на фото. Спортсмен уже кілька років свідомо оберігає обраницю від сторонніх очей.

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