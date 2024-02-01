1+1 Україна покаже авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний" з Артуром Логаєм у головній ролі

Зірковий склад та захоплючий сюжет вже зовсім скоро занурить глядачів в нетривіальні пригоди головної героїні.

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Премʼєра авантюрної мелодрами "Ніхто не ідеальний" на 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Вже цієї весни на 1+1 Україна відбудеться премʼєра авантюрної мелодрами "Ніхто не ідеальний". У новому серіалі глядачі побачать зірок серіалів 1+1 Україна Валерію Ходос, Олексія Нагрудного, Анатолія Тихомирова. Головні ролі зіграли молода українська акторка Тетяна Злова та відомий за проєктом "Моя улюблена Страшко" і переможець "Танців із зірками" Артур Логай. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сімʼю.

Напередодні свого 18-річчя Саша приїжджає в будинок свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці і отримати свою половину сімейного бізнесу. Однак її очікування на теплий та радісний прийом виявляється ілюзією. Приїзд Саші стає причиною закінчення спокійного життя будинку, розкриттям таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени сімʼї готові на все, аби позбутись небажану гостю. Проте дівчина не відступиться. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам, розкриття таємниць родини, відновлення правди.

Виробництвом серіалу займалась Art Forms Production на замовлення телеканалу 1+1 Україна. Продюсери від 1+1 Україна - Інна Кондратюк, Олеся Пазенко. Головний продюсер та авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, режисер - Аліна Чеботарьова, оператор-постановник - Костянтин Воробйов.

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Не пропустіть премʼєру нової авантюрної мелодрами "Ніхто не ідеальний" вже цієї весни на 1+1 Україна.

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