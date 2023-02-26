Молдавська зірка Ліги сміху Іван Люленов показав свою дівчину-українку

Закохані разом знялися в романтичній фотосесії, якою оголосили всьому світу про своє кохання.

Іван Люленов підтвердив стосунки з Єлизаветою Кравченко / instagram.com/ivanliulenov

Актор і комік, зірка гумористичного шоу Ліга Сміху Іван Люленов показав зворушливі кадри в компанії своєї дівчини - танцівниці Єлизавети Кравченко.

Харизматичний шоумен раніше часто зізнавався, що в коханні йому не щастить, але йому все ж час від часу приписували романи з різними українськими красунями. Зокрема, під час його участі у танцювальному проєкті Танці з зірками, великою темою для обговорення були ймовірні стосунки між ним та його партнеркою по паркету Яною Цибульською.

Однак серце Люленова зайняла інша танцівниця - Ліза Кравченко. Вони стали зустрічатися ще до повномасштабної війни, але раніше пара не сильно афішувала свої стосунки (хоча в соціальних мережах обох артистів є дві-три згадки один про одного в романтичному контексті). Тепер Іван та Єлизавета заявили всьому світу - вони разом і вони щасливі.

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Зробили закохані це за допомогою чуттєвої фотосесії, кадрами з якої поділилися на сторінці в Instagram.

На чорно-білих знімках пара постала перед шанувальниками в скромних лаконічних образах зі щасливими обличчями. Вони не стали писати гучних коментарів до кадрів, які відображають їх кохання - в якості опису вони використали емодзі прапорів України (звідки родом Кравченко) і Молдавії (звідки родом Люленов), об'єднаних червоним серденьком.

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розлучилися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери поділилися подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

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