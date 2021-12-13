Міс Всесвіт 2021: хто переміг у 70 міжнародному конкурсі краси

Країна-переможниця завоювала заповітний титул вже втретє за історію змагання.
13 грудня 2021 Міс Всесвіт в ізраїльському місті Ейлат було оголошено ім'я дівчини, яка стала володаркою цього високого титулу.
Нею стала учасниця конкурсу з Індії модель і актриса 21-річна Харнааз Сандху.
До 2021 року Індія вже двічі перемагала на конкурсі: в 1994 році Міс Всесвіт стала Сушміта Сен, а в 2000 - Лара Датта.
Міс Всесвіт 2021 Харнааз Сандху обійшла у фіналі учасниць з Парагваю (Надя Феррейра) і ПАР (Лалела Мсване).
Корону на голову переможниці поклала володарка титулу Міс Всесвіт 2020 мексиканська модель Андреа Меса.
Анна Неплях, яка представляла Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2021, не пройшла в топ-16. Дівчині вдалося блиснути перед членами журі в стильному чорному монокіні на конкурсі купальників, показати чудове золоте плаття з паєтками для дефіле і стилізований український костюм для конкурсу національних костюмів.
На жаль, судді не змогли гідно оцінити всі переваги української красуні. Однак сама Неплях, схоже, не сильно засмутилася. Відразу після оголошення результатів дівчина записала сторіс в Instagram, в яких вельми бадьоро розповіла, що результат на конкурсі - питання відносне. Що дійсно головне - вона здійснила свою мрію взяти участь у змаганні такого масштабу. І тепер, маючи певну популярність і публічність, зможе займатися тим, що їй дійсно подобається.
Дивіться церемонію 70-го конкурсу Міс Всесвіт, на якому перемогла Індійська учасниця Харнааз Сандху.
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