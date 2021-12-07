Мерилін Менсон погрожував зґвалтувати 8-річного сина колишньої нареченої

Мерилін Менсон і Еван Рейчел Вуд у вересні 2007 року / gettyimages.com

Американський рок-музикант Мерилін Менсон звинувачений у психологічному і фізичному насильстві над 15 жінками, які раніше були його партнерками.

Серед його жертв - актриса Еван Рейчел Вуд, яка перебувала у відносинах з Менсоном з 2006 по 2010 рік. У 2013 році вона народила сина Джека від актора (і на той момент чоловіка) Джеймі Белла.

Зараз Вуд зазнає труднощів у визначенні права опікунства над сином. Белл звинувачує колишню дружину в навмисних перешкодах його спілкуванню з дитиною, приводячи, як головний аргумент, переїзд Вуд з сином з Лос-Анджелеса до Нешвіллу.

За даними Daily Mail, актриса в суді заявила, що тікає не від колишнього чоловіка, а від Менсона, який погрожував не тільки їй, але і Джеку - він пообіцяв зґвалтувати восьмирічного Джека, за те що Вуд свідчила проти нього в суді.

Крім того Вуд не раз отримувала погрози розправи і від шанувальників музиканта. Їх актриса сприймає вкрай серйозно: свій будинок в Нешвіллі вона обладнала куленепробивними вікнами, товстими сталевими дверима і захисним парканом, а зараз знаходиться в пошуку підходящої охоронної служби і собак.

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Раніше стало відомо, що голлівудського музичного продюсера, "Чорного Хрещеного батька " рок-н-ролу, і його дружину розстріляли в їхньому власному будинку.

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