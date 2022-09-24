Меган Маркл зганьбили: королева заповіла Кейт Міддлтон найцінніше

Кейт Міддлтон і Меган Маркл / Reuters

Після смерті королева Єлизавета II залишила безліч дорогоцінних речей. Як пишуть західні ЗМІ, опальна герцогиня Сассекська Меган Маркл програла битву за спадщину.

Express.co.uk пише, що після смерті королева залишила величезну колекцію прикрас.

"Мова йде про сотні мільйонів доларів. Близько 300 коштовностей залишилося в особистому користуванні королеви", - пишуть ЗМІ.

Так, в скриньках у Єлизавети II зберігалися серед іншого 98 брошок і 46 намист. Деякі з них дістануться в якості подарунка королівським особам.

Першою на коштовності претендує королева-консорт Камілла, дружина нового короля Великобританії Карла III, а також принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.

"Меган Маркл в списку на спадщину зовсім немає", - пишуть ЗМІ.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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