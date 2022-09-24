УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Меган Маркл зганьбили: королева заповіла Кейт Міддлтон найцінніше

24 вересня 2022, 21:27

Коштовності королеви Єлизавети дістануться в якості подарунка королівським особам.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / Reuters

Після смерті королева Єлизавета II залишила безліч дорогоцінних речей. Як пишуть західні ЗМІ, опальна герцогиня Сассекська Меган Маркл програла битву за спадщину.

Express.co.uk пише, що після смерті королева залишила величезну колекцію прикрас.

"Мова йде про сотні мільйонів доларів. Близько 300 коштовностей залишилося в особистому користуванні королеви", - пишуть ЗМІ.

Так, в скриньках у Єлизавети II зберігалися серед іншого 98 брошок і 46 намист. Деякі з них дістануться в якості подарунка королівським особам.

Першою на коштовності претендує королева-консорт Камілла, дружина нового короля Великобританії Карла III, а також принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.

"Меган Маркл в списку на спадщину зовсім немає", - пишуть ЗМІ.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

Читайте також:

Кейт Міддлтон Єлизавета II Меган Маркл
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:13

"В окупантів підгоріло": на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

22:08

Лавров осоромився під час виступу в ООН і переплутав "ЛНР" з ЛаосомВідео

21:53

У Зеленського підтвердили участь Абрамовича в обміні полоненими між Україною і РФВідео

21:42

Знищення ЧФ Росії: у США пригрозили відповіддю у разі ядерного удару РФ по УкраїніВідео

21:27

Меган Маркл зганьбили: королева заповіла Кейт Міддлтон найціннішеВідео

Реклама
21:25

Гороскоп на завтра 25 вересня 2022: Левам - гроші, Стрільцям - сімейні проблеми, Водоліям - поїздкаВідео

21:19

Місця, приманки і хитрості: як зловити щуку восени

20:59

У Кремлі планують воєнний стан і заборону виїзду росіян за кордон - ЗМІВідео

20:58

У Зеленського по пунктах пояснили союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФВідео

20:57

Навіщо замочувати речі в оцті перед пранням: секрет кмітливих господинь

20:35

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики розповіли, коли чекати спекиВідео

20:20

Татова копія: Ургант показав молодшу дочку

20:17

Закони в Думі та виступ Путіна: ЗМІ дізналися дати та сценарій анексії територій УкраїниВідео

20:10

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

19:45

"Не розуміють, куди потраплять": Зеленський назвав найбільшу помилку росіянВідео

19:42

Потужний удар українського ППО: за добу ЗСУ збили чотири літаки окупантівВідео

19:31

"Коли не видно геніталій": Волочкова розповіла, які чоловіки її не приваблюють

19:14

Мадонна або Джанабаєва: співачка здивувала шанувальників зміненим виглядом

19:07

Путін і каста чекістів опинилися перед загрозою втрати владиПогляд

18:59

Китай може змусити РФ завершити війну з Україною: Зеленський розкрив сценарій

Реклама
18:57

"Поїхали з нами в Україну": в РФ мобілізовані побили поліцейських і РосгвардіюВідео

18:53

"Майже в усіх крайній ступінь анорексії": захисники України повернулися з полону в "шокуючому стані"Відео

18:35

Скандал з дронами для РФ: Іран спробував виправдатися, в МЗС жорстко відповілиВідео

17:59

У бою з окупантами загинув військовий-блогер Євген "Малі" Брах

17:56

Україна розгромила Вірменію в Лізі націй і шокувала суперникаВідео

17:44

На похорон завітав кухар Путіна: ЗСУ ліквідували командира штурмовиків ПВК ВагнераВідео

17:34

Гроші сиплються з неба: які 5 жіночих імен все життя купаються в багатствіВідео

17:01

У Мінськ перекинули 130 "вагнерівців"-диверсантів, небезпека для України зросла - полковник ЗСУ

16:59

"Підбили, красунчики": Сили спецоперацій ЗСУ збили два штурмовики Су-25 РФВідео

16:59

На другий день війни зрадницю Лорак кинула вся командаВідео

16:35

Прикмети на 25 вересня: 3 речі, який потрібно зробити для залучення великої удачі на весь рікВідео

16:29

10 років в'язниці: Путін підписав покарання для росіян за відмову воюватиВідео

16:29

Любов Успенська випхала дочку на сцену і намагається зробити з неї зіркуВідео

16:26

"Росія не виграє": Шольц зробив гучну заяву щодо війни в УкраїніВідео

16:22

Наказував бомбити українські міста: Путін призначив свого "улюбленця" новим заступником ШойгуВідео

15:58

Революція і розпад імперії: Фейгін розкрив сценарій розвалу РосіїВідео

15:54

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

15:53

"Згубна ця справа": мобілізованим бурятам росіяни роздали обереги і повезли в "дитячих" автобусах

15:43

Завершити війну до кінця року практично неможливо, реальність жорстокіша – ПодолякВідео

15:14

Неймовірний осінній салат за 15 хвилин: смачний рецептВідео

Реклама
15:05

Удари по мосту і резервам РФ: на півдні ЗСУ відрізають окупантам шляхи відступуВідео

14:50

Гранатомети, боєприпаси та дрон: ЗСУ отримали нові трофеї військ РФ, один зі "знаковим" написомВідео

14:37

"Дно цивілізації": у Зеленського жорстко відповіли Ірану на постачання дронів РФВідео

14:12

Експрезидент Монголії закликав росіян не воювати в Україні, а бурятам запропонував притулокВідео

14:00

Приїхав підзаробити на пенсії: ЗСУ ліквідували мічмана-окупанта, який "заробляв на війні"Відео

13:23

"Алковійська" Путіна: мобілізовані на війну солдати в РФ позасинали п’яні під військкоматомВідео

13:23

Росіянам -"кримнашистам" у Казахстані не здають квартири: Гордон показав відео

13:04

Симоньян пропонує багатим росіянам купувати людей на війну

12:42

"Грабувати награбоване - невирішена проблема": Фейгін спрогнозував, як розпадатиметься РосіяВідео

12:34

Путін має намір впровадити воєнний стан в регіонах РФ і закрити кордони для "призовників" - ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти