Мрія збулася: що подарував чоловік Катерині Бужинській на 45-річчя

Українська співачка Катерина Бужинська 13 серпня відзначила своє 45-річчя і поділилася своєю радістю з шанувальниками.
Як повідомила артистка в проєкті "ЖВЛ представляє", цьогоріч вона відсвяткувала ювілей у Середземномор'ї, про що мріяла, і чоловік втілив її побажання в життя - подарував путівку на круїзний лайнер.
"Я мріяла про подорож. Ми вирішили, що подарунок на ювілей - це буде круїз, де зараз я перебуваю. Уже через два дні я повертаюся в Україну і до роботи", - поділилася Катерина.
Зазначимо, минулий рік для співачки був дуже насиченим, вона випустила чимало нових пісень, а також разом зі співаком Михайлом Грицканом дала 250 благодійних концертів і зібрала чотири мільйони гривень для ЗСУ.
Хто така Катерина Бужинська?
Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.
Катерина Бужинська - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно Катерина Бужинська отримала нагороду " За сприяння війську" від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
А також раніше Катерина Бужинська поділилася, який вигляд мала в 14 років, коли тільки-но стала студенткою Чернівецького училища мистецтв і культури імені С. Воробкевича. Артистка показала себе звичайно ж на сцені.
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