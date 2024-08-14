Мрія збулася: що подарував чоловік Катерині Бужинській на 45-річчя

Катерина Бужинська розповіла, що вирушила в круїз, про який мріяла.

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Катерина Бужинська відзначила 45-річчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska/

Українська співачка Катерина Бужинська 13 серпня відзначила своє 45-річчя і поділилася своєю радістю з шанувальниками.

Як повідомила артистка в проєкті "ЖВЛ представляє", цьогоріч вона відсвяткувала ювілей у Середземномор'ї, про що мріяла, і чоловік втілив її побажання в життя - подарував путівку на круїзний лайнер.

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"Я мріяла про подорож. Ми вирішили, що подарунок на ювілей - це буде круїз, де зараз я перебуваю. Уже через два дні я повертаюся в Україну і до роботи", - поділилася Катерина.

Зазначимо, минулий рік для співачки був дуже насиченим, вона випустила чимало нових пісень, а також разом зі співаком Михайлом Грицканом дала 250 благодійних концертів і зібрала чотири мільйони гривень для ЗСУ.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Хто така Катерина Бужинська? Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

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Зазначимо, нещодавно Катерина Бужинська отримала нагороду " За сприяння війську" від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

А також раніше Катерина Бужинська поділилася, який вигляд мала в 14 років, коли тільки-но стала студенткою Чернівецького училища мистецтв і культури імені С. Воробкевича. Артистка показала себе звичайно ж на сцені.

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