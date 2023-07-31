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"Висока відзнака": Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного

Юлія Куришко
31 липня 2023, 16:23 оновлено 31 липня, 16:30
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Головнокомандувач ЗСУ вручив нагороду українській артистці Катерині Бужинській.
'Висока відзнака': Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного
Залужний нагородив Катерину Бужинську / колаж: Главред, фото: instagram/buzhynska, Facebook

Українська артистка Катерина Бужинська отримала нагороду "За сприяння війську" від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилась із підписникам нагородою, яку їй присвоїли "за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану".

"Сердечно вдячна за високу відзнаку, продовжую службу на культурному фронті! Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям слава!",- написала Бужинська.

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'Висока відзнака': Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного
Бужинська отримала нагороду від Залужного / скріншот: instagram/buzhynska

Нагадаємо, що Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження. Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину.

Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам. Там він привітав бійців з Днем морської піхоти і вручив їм нагороди. Також Зеленський опублікував фото нагородження українських військовослужбовців.

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Катерина Бужинська новини України Валерій Залужний
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