'Висока відзнака': Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного

Українська артистка Катерина Бужинська отримала нагороду "За сприяння війську" від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилась із підписникам нагородою, яку їй присвоїли "за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану".
"Сердечно вдячна за високу відзнаку, продовжую службу на культурному фронті! Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям слава!",- написала Бужинська.
Нагадаємо, що Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження. Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину.
Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам. Там він привітав бійців з Днем морської піхоти і вручив їм нагороди. Також Зеленський опублікував фото нагородження українських військовослужбовців.
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