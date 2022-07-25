"Матір Божа, піклуйся про неї": чоловік Писанки виклав романтичне фото з нею

Чоловік Писанки виклав романтичне фото з нею / колаж УНІАН та Instagram

Ігор Ісаков, чоловік недавно передчасно телеведучої і актриси Руслани Писанки, яка пішла з життя, зараз переживає вкрай непростий час і шукає розраду у спогадах. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він показав знімок з дружиною дворічної давності.

На знімку Писанка та Ісаков відображені в медичних масках ‒ в розпал пандемії коронавірусу. Чоловік ніжно цілує дружину, а та з лукавинкою дивиться в об'єктив камери.

Це ностальгічне фото Ісаков підписав коротко:"Матір Божа, піклуйся про неї".

"Царство Небесне Русе, та спочиває з миром, а вам сили все витримати", "М'якеньких хмаринок Руслані", " Царство Небесне Русе, вам ‒ щире співчуття, тримайтеся!",- написали йому в коментарях підписники.

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Нагадавши, Русланка Писанка померла напередодні, 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

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