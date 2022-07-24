Влад Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобу

Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобу / скріншот

Український хореограф Влад Яма розповів, чому Руслана Писанка приховувала свою смертельну хворобу.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він зазначив, що актриса не хотіла виглядати слабкою

"Для мене вона завжди була сильною. Сильною жінкою, сильною актрисою. Вона, напевно, захотіла такою і залишитися. Я не можу це знати, але швидше за все це так", - зазначив хореограф.

Також Яма розповів, що вона могла втратити свідомість під час вистави, але самостійно ніяких проблем з її здоров'ям не помічав.

читайте також"Їй було боляче, але вона посміхалася": чоловік Руслани Писанки вперше дав інтерв'ю після її смерті"Здається, пару раз вона говорила, що голова боліла. Чи то на погоду, чи то просто вона була втомленою", - пригадує Влад.

Артист каже - причин для втоми було достатньо, адже Писанка була справжнім трудоголіком.

"Вона дуже багато їздила за кермом. Було таке кілька разів, що вона на ефір приїжджала з поїзда вранці о 6 годині. Після вистави Ніч в поїзді і потім прямий ефір. А бувало, що приїжджала навіть за кермом, бо знімалася в кіно. Але якихось проблем помітних Я не бачив", - розповів хореограф.

Смерть Руслани Писанки

Нагадавши, Руслана Писанка померла 19 липня в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано, прах планують поховати на Байковому кладовищі в Києві. Коли відбуватиметься поховання Руслани Писанки, поки невідомо. Перше прощання з актрисою пройде в Німеччині, де зараз знаходиться її прах.

Читайте також: