"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян

Семенович висловилася про відмову Барських виступати в Росії / соцсети

Російська співачка Анна Семенович висловила свою думку на адресу українських артистів, які больше не хочуть виступати в Росії.

На думку артистки, рішення Макса Барських та інших українських співаків, які більше не співпрацюють з РФ, "негарне".

"Є артисти, які дуже негарно вчинили і перейшли в прямі образи, що неприпустимо. Можливо, і добре, що маски зірвані і частина артистів показала своє справжнє обличчя. У нашій країні без них є кому співати, робити це чесно і від душі", - передає слова Семенович "Стархіт".

Нагадаємо, український співак Макс Барських вирішив не повертати росіянам гроші за квитки на його концерт, які були придбані в Росії. Кошти співак направить на гуманітарну допомогу Україні.

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