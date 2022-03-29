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"Совість з хріном": Станіслав Боклан присоромив "армію тих, що мовчать" та пропутінських артистів

29 березня 2022, 04:15

Зірка Купосної та Папіка розповів про відверте боягузтво окремих знаменитостей.

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Стас Боклан присоромив пропутінських артистів за підтримку війни в Україні / скріншот

Укарінський актор театру і кіно, народний артист України Станіслав Боклан дав інтерв'ю для Наталії Влащенко, в якому розповів, як ставиться до артистів, які підтримують кривавий путінський режим.

За визнанням Боклана, він не надто замислювався про причини такої відданості. Для нього ті, хто підкоряються кремлівській пропаганді - просто боягузи, які бояться втратити звичне сите життя.

"Я не намагався розібратися в їхніх головах, але так гіпотетично припускатиму. Люди бояться втратити комфорт, посаду, ситість, заробіткиі таке інше. І бояться втратити найголовніше – обласканість владою. Тому, як тільки виникає ось це побоювання, тоді те місце, де була совість, починає заростати хроном",- прокоментував Боклан.

Втім, за визнанням самого артиста, позиція путінських прихлібателів йому більш зрозуміла, ніж тих, хто просто закриває очі на повномасштабну війну, яку розгорнули в Україні рашисти. Їх зірка Папіка, Кріпосної та Слуги народу просто назвав "армієютих, що мовчать".

"Я не кажу, що вони мовчать від незнання, вони мовчать від страху знову таки щось там втратити. На мою думку, було б простіше і зрозуміліше, якби вони сказали, що вони за В.В, за вбивство. Але це мовчання пригнічує дуже страшно",- підкреслив актор.

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Раніше співачка Камалія розповіла про шокуючу реакцію її родичів, а також Кіркорова та Ані Лорак, на її спроби донести правду про війну в Україні.

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