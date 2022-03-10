Послав росіян за російським кораблем: Барських віддасть Україні гроші за куплені в РФ квитки

Барських віддасть Україні гроші за куплені в РФ квитки/ Пресслужба Макса Барських

Український співак Макс Барських вирішив не повертати росіянам гроші за квитки на його концерт, які були придбані в Росії.

Кошти співак спрямує на гуманітарну допомогу Україні. Відповідний скріншот з відповіддю артиста на запитання, чи будуть повернуті гроші, був оприлюднений на одному з харківських Telegram-каналів.

Коли росіяни звертаються в каси, щоб повернути гроші за квитки, там їм відповідають, що організатор не надав кошти для повернення покупцям.

Сам Барських у коментарях, відповідаючи на запитання, чи повернуть гроші за квиток, посилає росіян вслід за російським військовим кораблем.

"Вони (гроші – ред.) підуть на гуманітарну допомогу Україні", – зазначив співак.

Нагадаємо, раніше легендарний рок-музикант, лідер груп "Ляпіс 98", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок у вкрай лютій і запеклій формі звернувся до військовослужбовців Білорусі. Сергій Міхалок прямо каже – поки з території Білорусі йде обстріл України російськими ракетами, така ситуація – ганьба чистої води.

Раніше повідомлялося, що українська співачка Наталія Могилевська перебуває в Києві під час війни в Україні. Вона розповіла, що замість сольних концертів на сценах через бойові дії змушена співати в метро, де ховається під час повітряної тривоги.

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