Марія Бурмака показала брата-героя, який нещодавно став батьком: "Ми всі дуже чекаємо тебе"

Чоловік пішов на фронт в перші ж дні війни.
Народна артистка України, співачка Марія Бурмака показала людину, якою дуже пишається.
Її брат, Святослав Бурмака, пішов на фронт в перші ж дні повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, і зараз захищає Батьківщину зі зброєю в руках.
26 травня чоловік святкував День народження. На честь свята співачка опублікувала фотографію героїчного брата, на якому він зображений з новонародженою донькою Ксенією на руках.
"Сьогодні в мого брата Святослава Бурмаки день народження! В перші дні пішов в військомат і його мобілізували в ЗСУ. А 6 квітня Анна Бурмака (дружина Святослава - прим. редактора) народила донечку. Назвали Ксенія. Ми всі дуже чекаємо тебе, Славочка! Ти наш герой",- підписала фото Марія Бурмака.
До привітань артистки приєдналися її шанувальники - побажали братові сил, здоров'я, і повернутися з війни цілим і неушкодженим, щоб поставити маленьку доньку на ноги: "Вітання щирі! Нехай янгол-охоронець завжди буде поруч!", "Божої опіки та захисту. І Перемоги. Всій родині!", "З Днем народження, Слава! З народженням донечки! Дякуємо за захист України! Хай Бог береже!"
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