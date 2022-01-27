Марія Бурмака повідомила трагічну новину: загинув її колишній чоловік

У Марії Бурмаки помер колишній чоловік / Главред

Українська співачка Марія Бурмака повідомила про те, що в середу, 26 січня, помер її колишній чоловік Дмитро Небесійчук, який був батьком її дочки Ярини.

"Не стало батька Ярини, мого колишнього чоловіка, Дмитра Небесійчука. Двічі ми одружувалися, двічі розходилися. Ніхто не знає, як правильно. Був людиною важкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам'ять", - написала співачка на своїй сторінці в Facebook.

Вона також показала архівне фото з Дмитром і дочкою Яриною.

Друг Небесійчука нардеп Микола Княжицький розповів більш детально про причини трагедії. За його словами, Дмитро трагічно загинув під час пожежі у власному будинку.

Інцидент трапився в його рідному селі Ільці Івано-Франківської області. Княжицький зазначив, що Небесійчук був відмінним юристом і заснував одну з перших у Києві приватних юридичних фірм.

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