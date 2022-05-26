Дивишся - у смітті ноги лежать: Фагот з ТНМК розповів про страшний момент у розбомбленому Харкові

Фагот з ТНМК розповів про страшний момент у розбомбленому Харкові / Колаж фото Instagram та УНІАН

Відомий український хіп-хоп-артист Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот з групи Танок на майдані Конго, розповів про жахи, які йому довелося побачити в рідному Харкові після обстрілів міста російських окупантами. Артист поділився трагічною історією в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною".

За словами Фагота, найбільше від російської агресії в Харкові постраждав район Північна Салтівка, де не залишилося жодного вцілілого будинку, а також центр міста. Зокрема, Палац праці на площі Конституції.

"Північна частина і центр міста – дуже жорстко, дуже боляче дивитися. Я ж закінчив консерваторію. Вона в самому центрі на площі Конституції знаходиться. І коли ти на Палац Праці дивишся, а він такий гарний був, Та він і зараз гарний, хоча і розбитий вщент - жодного вікна немає, всередині дворика цього палацу все сміттям завалено. Причому у нас був такий екзистенціальний прихід, коли ми фотографуємо все це, нас дуже вражає, потім сідаємо в машину, дістаємо телефони і хтось каже: "Ти бачиш?", а там у смітті ноги лежать. Ми потім усвідомили, що це манекен, але такий шок був спочатку. Ми реально вилізли з машини, повернулися, перевірили – реально манекен. Жерсть. Просто жесть", – поділився музикант.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий український виконавець і соліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк відправився на схід України, де зараз ведуться найзапекліші бої у війні, яку Росія розв'язала проти України.

До того, 26 березня, Хливнюк був поранений під час мінометного обстрілу Києва.

На своїй сторінці в Instagram артист показав наслідки поранення. Як можна побачити на фото, осколок потрапив лідеру Бумбокса в праву щоку, близько до ока, який, на щастя, серйозно не постраждав.

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