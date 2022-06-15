Мама Регіни Тодоренко публічно звернулася до оскандаленої доньки: "Одеська сім'я чекає!"

Регіна Тодоренко отримала від мами запрошення до військової Одеси як вітання з Днем Народження / Колаж

Одеситка Регіна Тодоренко, славу і популярність якій, в першу чергу принесли українські проєкти Фабрика зірка та Орел і Решка, останні кілька років проживає в Росії зі своїм чоловіком, співаком та екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.

У РФ Тодоренко бере участь в різних телешоу і знімається в кіно. У рідній Одесі у артистки залишилися як мінімум батьки. Однак це не мотивує її скористатися своєю багатомільйонною аудиторією, щоб підвищувати обізнаність світу про війну в Україні. Тодоренко вирішила грати в мовчанку, прикриваючись своєю "мирністю і аполітичністю", а також другою вагітністю.

Незважаючи на байдужість артистки до долі своєї Батьківщини, мама Тодоренко, яка перебуває в Україні, привітала доньку з 32-річчям, розповіла, що пишається нею і чекає її вдома.

"З Днем народження, наша улюблена ластівка, наша унікальна дочура! Будь нам здорова, щаслива і кохана! Нехай оточують тебе гідні люди, нових цікавих ідей і творчих проєктів! Нехай кожен день твого нового року приносить гармонію в душі і позитивні емоції ! Наша Одеська сім'я любить, чекає і завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла!❤", - написала Ірина Тодоренко.

Варто відзначити, що це - перший пост мами Регіни з початку повномасштабної війни в Україні. Коментарі до посту приховані.

Регіна Тодоренко отримала від мами запрошення до військової Одеси в якості привітання з Днем Народження / instagram.com/irina_todorenko

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Раніше український музикант і ведучий Коля Серга розповів повну історію спілкування з колишньою колегою Регіною Тодоренко, яка переїхала до Росії і замовчує війну в Україні.

Артист зізнався, що її ігнорування записаного ним публічного звернення стало моментом, коли він "поховав" зірку у своєму житті, розповів він у програмі Зірковий шлях.

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