Зірка "Володаря кілець" таємно став батьком вдруге

Елайджа Вуд приховував від шанувальників появу на світ другої дитини більше року.

Елайджа Вуд став батьком вдруге - у актора 14 місяців тому з'явилася донька / ua.depositphotos.com

Американський актор, зірка кінотрилогії "Володар кілець", Елайджа Вуд тепер тато двох дітей. Народження другої дитини він тримав в найсуворішому секреті, і вперше розповів про це в свіжому інтерв'ю для The Wall Street Journal.

42-річний актор зізнався, що останнім часом довго поспати вранці йому і його партнерці, данському кінорежисеру Метте-Марі Конгсвед, не вдається - о 5:30 їх будять малюки. Так і стало відомо, що пара, крім трирічного сина Евана, виховує ще й 14-місячну дочку.

Вуд і його обраниця ведуть закритий спосіб життя, і також приховували появу на світ первістка. Тому не дивно, що про існування дівчинки в родині Вуд-Конгсвед стало відомо лише зараз.

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Проте актор зізнається - він насолоджується батьківством, і займається домашніми справами з великим ентузіазмом.

"Тобі постійно кидають виклик, причому найкращим чином. Це і мій особистісний ріст, і зростання моїх дітей", - розповідає Елайджа Вуд про виховання двох малюків.

Раніше стало відомо, що 36-річна американська акторка, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан чекає первістка від чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шаммаса.

Також про поповнення в родині заговорив 82-річний італійський дизайнер одягу і засновник однойменного бренду Роберто Каваллі - його молода подруга подарувала йому шосту дитину, яку художник моди назвав на честь загиблого батька.

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