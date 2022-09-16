Максима Галкіна не пустять до Росії: чоловіка Алли Пугачової визнали іноземним агентом

Максим Галкін внесений до Реєстру за здійснення політичної діяльності в інтересах України.
Мін'юст Росії визнав російського артиста Максима Галкіна, який відмовився підтримувати війну в Україні та політику диктатора Путіна, іноземним агентом.
Повідомляється, що Галкін внесений до Реєстру за здійснення політичної діяльності в інтересах України.
Напередодні прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков став на захист відомої російської співачки Алли Пугачової і заявив, що жодного разу не чув від неї антиросійських заяв.
При цьому він запевнив, що у зірки нібито "нормальні відносини" з Путіним і вони навіть "не раз зустрічалися".
Однак Пєсков звинуватив чоловіка Пугачової Максима Галкіна в "поганих заявах".
"Я не чув жодної (антиросійської - Главред) заяви від Пугачової, а її чоловік Галкін робив дуже погані заяви, нам з ним явно не по дорозі", - сказав Пєсков.
У РФ проти Максима Галкіна
Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.
Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.
Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".
Максим Галкін покинув Росію в кінці лютого, майже відразу після вторгнення військ Росії в Україну, разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми Гаррі і Лізою. Спочатку сім'я кілька місяців жила в Ізраїлі, потім перемістилася в Латвію. Зараз артист їздить з гастролями по світу, а ось Примадонна зі спадкоємцями повернулася в Москву.
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