Галкін поплатився за підтримку України у війні з Росією: Данилко повідомив подробиці

Галкін поплатився за підтримку України у війні з Росією / соцсети

Шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко в інтерв'ю одному з росЗМІ, відповідаючи на питання, чому російські зірки почали масово виїжджати з Росії.

"Тому що вони бояться. Вони бояться, хтось планував відпустку. Я розмовляв з Максимом Галкіним - вони планували, тим більше їм відмовили у всіх рекламних контрактах. Він з сім'єю поїхав до Ізраїлю, і поки особливої роботи немає", - заявив Данилко.

читайте також"Повірте, у них всіх є мізки": Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірокВодночас сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо воно не подобається державі.

Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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