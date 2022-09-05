Путін і Пугачова "не раз зустрічались": Пєсков розповів про відносини диктатора і Примадонни РФ

Пєсков заявив, що Пугачова і Путін бачились / УНИАН, скриншот

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков став на захист відомої російської співачки Алли Пугачової та заявив, що жодного разу не чув від неї антиросійських заяв. Про це повідомляє російське видання РІА.

При цьому він запевнив, що у зірки нібито "нормальні стосунки" з Путіним і вони навіть "не раз зустрічалися".

Натомість Пєсков звинуватив чоловіка Пугачової Максима Галкін у "поганих заявах".

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"Я не чув жодної (антиросійської - Главред) заяви від Пугачової, а її чоловік Галкін робив дуже погані заяви, нам з ним явно не по дорозі", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

Нещодавно російські пропагандисти зацькували Пугачову, яка повернулась в РФ. Вони запропонували їй поїхати на окупований Донбас.

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