Мадонна підтримала Україну та показала середній палець Путіну

Мадонна підтримала Україну / Фото : Reuters

Всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що "безглузде і жадібне" вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.

Мадонна закликала послати Україні гуманітарну допомогу.

"Путін порушив всі існуючі договори про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо Вас, президенте Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!", - написала Мадонна.

"Давайте не будемо почуватися безпорадними перед обличчям геополітичних дій такого масштабу. Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!", - додала вона.

Також Мадонна опублікувала відео, на якому президент РФ Володимир Путін перетворюється на Адольфа Гітлера, показано кадри вибухів українських міст російськими окупантами, моторошні кадри руйнувань і поранених українців. Також з'являється напис "I can't take it!" (Я не можу це терпіти).

Ще вона додала хештег #stopputin (#зупиніть Путіна) і опублікувала сторіз із синьо-жовтим прапором.

Раніше російський співак Сергій Лазарєв засудив вторгнення Росії в Україну.

Російський музикант і лідер групи Акваріум Борис Гребенщиков також відреагував на вторгнення російських військ на територію України. Він назвав такі дії божевіллям і ганьбою.