"Люди стають чудовиськами": відомий режисер вилаяв Кіркорова та інших російських зірок

Режисер Семен Горов свого часу зняв топові новорічні мюзикли з зірками російського шоу-бізнесу - Кіркоровим, Лолітою і Басковим.

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Семен Горов свого часу багато працював з Філіпом Кіркоровим / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український режисер-кліпмейкер Семен Горов знімав безліч телепроєктів, в яких брали участь зірки російського шоу-бізнесу – Філіп Кіркоров, Микола Басков, Лоліта Мілявська - і багато інших, які стали нині лютими путіністами. Про це він розповів в інтерв'ю "Обозрєватєль".

Український режисер прямо розповів, чи телефонували йому з початком вторгнення РФ відомі росіяни, з якими багато працював у Києві.

"Дзвінків не було, писали. І не те, що багато - кілька. Запитували, Як справи. Знаєте, ці розмови мені нагадують анекдот. Один знайомий телефонує іншому і запитує: "Як справи?". Той відповідає:"У мене рак". А товариш: "Боже. А справи як взагалі?" Так само це виглядало. Так і вистачило тих друзів ненадовго: писали-писали, та й перестали. Залишилося кілька людей, які з'являються в месенджерах іноді – і то вони дуже бояться. Буває, пишуть взагалі не зі своїх номерів. Або коли їдуть за кордон - звідти телефонують", - сказав Горов

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З приводу Філіпа Кіркорова, який колись регулярно їздив до Києва, а нині ‒ люто підтримує путінську агресію, Горов відповів, що людські якості співачка явно підкачали.

"Мені не цікаво, як люди стають чудовиськами. Кіркоров як артист непоганий, як людина виявилася не дуже", ‒ сказав він.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося фото передбачуваного коханця Кіркорова, заради якого він пришив собі нові частини тіла через які тепер виглядає максимально комічно.

До слова, як кажуть деякі експерти, омолоджуючі процедури не сильно допомогли співакові-путіністу. Наприклад, нещодавно Ані Лорак опублікувала ганебне фото Філіпа Кіркорова - вона забула його попросу відретушувати на знімку.

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