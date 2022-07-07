"Любов завжди перемагає!": зірка Сватів і Папіка виходить заміж

Дарія Рибак виходить заміж - акторка показала обручку / instagram.com/dashiki_rybak

Українська актриса Дарія Рибак, зірка серіалів Свати, Папік і 100 тисяч хвилин разом, порадувала фанатів своєї творчості радісною новиною - тепер вона наречена.

Артистці зробив пропозицію її загадковий коханий, відносини з яким вона тримає в найсуворішому секреті. Незважаючи на те, що Рибак активно веде блог в Instagram, на її сторінці коханий з'явився лише один раз, і то на знімку зі спини.

Про те, що їй зробили пропозицію, розповіла сама Дарія. Вона показала серію фото, на яких позує на тлі моря, демонструючи обручку на безіменному пальці.

"Любов завжди перемагає!!! Я сказала ТАК! ❤️", - написала Дарія Рибак.

Колеги і шанувальники поспішили привітати акторку з заручинами:

"Ууууііііууу!!! Вітання❤️"

"Клас, дуже рада за тебе❤️❤️❤️❤️"

"Вітаємо! Будьте щасливі!"

"Вітаю, безмежно рада за вас".

"Класссссс ❤️❤️❤️❤️❤️ це прям дуже класна новина".

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