"Любов завжди перемагає!": зірка Сватів і Папіка виходить заміж

Українська акторка приймає привітання з нагоди заручин.
Українська актриса Дарія Рибак, зірка серіалів Свати, Папік і 100 тисяч хвилин разом, порадувала фанатів своєї творчості радісною новиною - тепер вона наречена.
Артистці зробив пропозицію її загадковий коханий, відносини з яким вона тримає в найсуворішому секреті. Незважаючи на те, що Рибак активно веде блог в Instagram, на її сторінці коханий з'явився лише один раз, і то на знімку зі спини.
Про те, що їй зробили пропозицію, розповіла сама Дарія. Вона показала серію фото, на яких позує на тлі моря, демонструючи обручку на безіменному пальці.
"Любов завжди перемагає!!! Я сказала ТАК! ❤️", - написала Дарія Рибак.
Колеги і шанувальники поспішили привітати акторку з заручинами:
"Ууууііііууу!!! Вітання❤️"
"Клас, дуже рада за тебе❤️❤️❤️❤️"
"Вітаємо! Будьте щасливі!"
"Вітаю, безмежно рада за вас".
"Класссссс ❤️❤️❤️❤️❤️ це прям дуже класна новина".
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Раніше американська поп-діва Брітні Спірс показала, як розважається з молодим чоловіком під час медового місяця - співачка влаштувала танці топлес на пляжі.
Також стало відомо, що американський режисер, актор і сценарист Квентін Тарантіно став татом вдруге - його дружина, ізраїльська співачка Даніела Пік подарувала йому доньку.
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