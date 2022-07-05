УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

5 липня 2022, 23:37

38-річна співачка подарувала режисерові ще одну дитину.

false
Квентін Тарантіно став батьком вдруге - у нього з'явилася донька / imdb.com

Американський режисер, актор і сценарист Квентін Тарантіно, відомий завдяки фільмам Кримінальне чтиво, Вбити Білла, Чотири кімнати та ін., вдруге став татом. Про це повідомляє журнал People з посиланням на представників пари.

З моменту розквіту його кінокар'єри (початок 90-их) і до 2017-го року за Тарантіно міцно закріпилася слава закоренілого холостяка, ловеласа і не дуже великого шанувальника сімейних цінностей.

Він крутив романи з головними красунями Голлівуду, а в інтерв'ю розповідав, що справжнє задоволення отримує лише від кіно, тому мінімум до 60 років одружуватися не планує. Дітей же він і зовсім називав "сопливими маленькими виродками".

Його погляди змінила зустріч з ізраїльською співачкою Даніелою Пік, яку він повів під вінець в 2018 році. У лютому 2020 року у пари народився син Лео, якого назвали на честь дідуся Пік.

На початку лютого 2022 року в ЗМІ стали ходити чутки про те, що дружина Тарантіно знову чекає дитину, а вже 2 липня в сім'ї режисера стало на одну людину більше. Пік подарувала своєму чоловікові доньку.

читайте такожСвятослав Вакарчук став батьком вдруге - перші подробиці

Раніше 64-річна голлівудська акторка і модель, зірка фільму Основний інстинкт Шерон Стоун поділилася зі світом особистою трагедією - вона розповіла про свій травматичний досвід втрати дітей.

Шокував шанувальників новинами і головний красень Голлівуду, актор Бред Пітт - 58-річний секс-символ натякнув на ймовірне завершення акторської кар'єри.

Інші новини:

шоу-бізнес Квентін Тарантіно новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:07

Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій області

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу вибачився за "політичну хвойду" перед Мішиною

05 липня, вівторок
23:37

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

23:34

Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозомВідео

23:22

Обмеження переміщень по країні: Мережа вибухнула мемами через рішення ГенштабуФотоВідео

Реклама
23:06

"Як це розвидіти":" прес-алкаше" Захарова еротично спробувала поїсти полуниці, але у неї не вийшлоВідео

22:49

Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювалиВідео

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника ПутінаВідео

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

Реклама
20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:45

Гороскоп на завтра 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

19:37

Росіяни злякалися українських атак і посилили охорону Кримського мосту - росЗМІВідео

19:37

Головне завдання для Росії сьогодні - це припинення військових дійПогляд

19:36

Виїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвілВідео

19:32

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

19:17

The Rolling Stones і Guns N ' Roses яскраво підтримали Україну на концертах у ЛондоніВідео

18:47

"Військові за автомати хапалися, не могли вгомонити": "ДНРівці" планують втечі з російських військВідео

18:45

ЗСУ озброять британськими САУ і дронами-камікадзе для ударів по окупантах - ДжонсонВідео

18:38

Святослав Вакарчук став батьком вдруге - перші подробиці

18:34

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з місця проживання в Україні: детальне пояснення

18:28

Бориса Баума вигнали з КРАІЛ після скандалу з 1xBet, але ліцензії у росіян не відібрали

18:14

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено склад ворога з ПММ, вертольоти "покришили" окупантівВідео

18:03

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

17:46

У Міноборони розкрили нову тактику ЗСУ проти російських окупантівВідео

Реклама
17:44

У Дніпрі збили 6 російських ракет: з'явилося відео потужної роботи ППОВідео

17:33

Переїзд і великі зміни: 3 знаки зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця 2022 рокуВідео

17:20

На Харківщині ЗСУ під ворожим вогнем коректують українську артилерію та знищують окупантівВідео

17:14

Колишня Остапчука відповіла на звинувачення і закликала ведучого "припинити терор"

17:13

"Льоша, Валера, Саня і Вова - вперед": автор хіта про Байрактара виклав яскраву пісню про війнуВідео

16:59

Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав важливі деталіВідео

16:56

РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем: є жертви та поранені, в місті пожежіВідео

16:51

За Україну на фронті загинув 20-річний француз: що про нього відомоВідео

16:45

"Пліснява в мізках": Лоліту розкритикували за "голе" відео в простирадлі і міркування про більВідео

16:40

Дочка "путіністки" Шукшиної перетворюється на Халка: фото вразило мережу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти