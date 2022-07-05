59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

Квентін Тарантіно став батьком вдруге - у нього з'явилася донька / imdb.com

Американський режисер, актор і сценарист Квентін Тарантіно, відомий завдяки фільмам Кримінальне чтиво, Вбити Білла, Чотири кімнати та ін., вдруге став татом. Про це повідомляє журнал People з посиланням на представників пари.

З моменту розквіту його кінокар'єри (початок 90-их) і до 2017-го року за Тарантіно міцно закріпилася слава закоренілого холостяка, ловеласа і не дуже великого шанувальника сімейних цінностей.

Він крутив романи з головними красунями Голлівуду, а в інтерв'ю розповідав, що справжнє задоволення отримує лише від кіно, тому мінімум до 60 років одружуватися не планує. Дітей же він і зовсім називав "сопливими маленькими виродками".

Його погляди змінила зустріч з ізраїльською співачкою Даніелою Пік, яку він повів під вінець в 2018 році. У лютому 2020 року у пари народився син Лео, якого назвали на честь дідуся Пік.

На початку лютого 2022 року в ЗМІ стали ходити чутки про те, що дружина Тарантіно знову чекає дитину, а вже 2 липня в сім'ї режисера стало на одну людину більше. Пік подарувала своєму чоловікові доньку.

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