"Люблю його, хоча й побоююсь": Оля Цибульська повідомила про важливі зміни

Артистка зізналася, що більше не може витримувати те, який вигляд має її життя сьогодні.

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Оля Цибульська новини - Оля Цибульська заявила про початок етапу змін / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська в соціальних мережах описує себе, як людину, яка любить життя і надихає інших. Але навіть такі люди, як артистка, не можуть убезпечити себе від "штормових" станів.

Один із таких вона переживає просто зараз. Про це Цибульська повідомила у своєму блозі в Instagram.

Зірка розповіла, що готується до повного перезавантаження, якого вона і чекає з нетерпінням, і відверто побоюється. Також вона натякнула, що не все її оточення залишиться з нею, коли буря вщухне.

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"Я знову на етапі змін. Люблю його, хоча і побоююсь. Знову змінюються люди, багато невідомого попереду… Багато відповідальності, обовʼязків і нуль гарантій. Але рішення прийнято, бо є чітке відчуття, що так як було - витримати більше не можу. Найскладніше у цьому всьому - змиритись, що твоє нове життя буде коштувати тобі попереднього. Здається, не всі на це здатні…" - пише Цибульська.

При цьому Оля не розповіла, яких саме аспектів її життя стосуватимуться зміни, до яких вона готується так глобально. Шанувальників співачки, ймовірно, попереду чекає безліч сюрпризів.

Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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