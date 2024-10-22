Утікач Влад Яма засвітився з Аліною Гросу в США

Український хореограф Влад Яма, який втік жити в США ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, показався на черговому заході.
Але цього разу не один, а з українською співачкою Аліною Гросу, пише ТСН.
Виявилося, що артист став ведучим заходу в Коннектикуті, де були присутні українці. Під час урочистого вечора, гості розважалися протягом дня.
Серед розваг були фокуси, конкурси та майстер-класи, один з яких провів Яма і навчив елементів танцю. Зірковий ведучий активно спілкувався з публікою та насолоджувався атмосферою свята.
Хто така Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
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Зазначимо, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.
А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.
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