Утікач Влад Яма засвітився з Аліною Гросу в США

Аліна Гросу виступила в США на заході, який вів Влад Яма.

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Влад Яма проводить свої будні в США/ колаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Український хореограф Влад Яма, який втік жити в США ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, показався на черговому заході.

Але цього разу не один, а з українською співачкою Аліною Гросу, пише ТСН.

Виявилося, що артист став ведучим заходу в Коннектикуті, де були присутні українці. Під час урочистого вечора, гості розважалися протягом дня.

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Серед розваг були фокуси, конкурси та майстер-класи, один з яких провів Яма і навчив елементів танцю. Зірковий ведучий активно спілкувався з публікою та насолоджувався атмосферою свята.

Аліна Гросу поїхала до США на захід Влада Ями / Фото ТСН

Хто така Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Влад Яма / інфографіка: Главред

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Зазначимо, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.

А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.

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