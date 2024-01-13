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Лопес хвацько танцювала в кліпі в українській сукні зі спокусливим вирізом

Дмитро Відоменко
13 січня 2024, 04:00
Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася у весільній сукні від українського дизайнера Іван Фролов в новому кліпі до пісні Can't Get Enough.
Лопес, зачіска
Лопес для кліпу обрала плаття українського бренду Frolof / колаж Главред, фото Instagram і ua.depositphotos.com/

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес у новому кліпі Cant Get Enough влаштувала танці в вінчальному вбранні виробництва українського бренду Frolof. Відеоролик на цю композицію був опублікований на YouTube.

У кліпі Дженніфер Лопес змінила кілька весільних суконь - розповідаючи історію свого кохання і весілля з оскароносним режисером і актором Беном Аффлеком. І ось одне з суконь було зроблено українським модельєром Іваном Фроловим.

Цей наряд має ажурні вирізи у вигляді сердець. Відомо, що саме він створений в єдиному екземплярі і був заброньований співачкою відразу після показу колекції "Song to Song" в Лондоні в 2023 році.

До слова наряди виробництва Івана Фролова люблять безліч західних зірок-Бейонсе, рок-група Maneskin, Кайлі Міноуг і актриса Сара Мішель Геллар (зірка фільму "Баффі – винищувачка вампірів"). Також його сукні часто можна побачити на відомій українській співачці Тіні Кароль.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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Дженніфер Лопес новини шоу бізнесу
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