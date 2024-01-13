Лопес хвацько танцювала в кліпі в українській сукні зі спокусливим вирізом

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес у новому кліпі Cant Get Enough влаштувала танці в вінчальному вбранні виробництва українського бренду Frolof. Відеоролик на цю композицію був опублікований на YouTube.
У кліпі Дженніфер Лопес змінила кілька весільних суконь - розповідаючи історію свого кохання і весілля з оскароносним режисером і актором Беном Аффлеком. І ось одне з суконь було зроблено українським модельєром Іваном Фроловим.
Цей наряд має ажурні вирізи у вигляді сердець. Відомо, що саме він створений в єдиному екземплярі і був заброньований співачкою відразу після показу колекції "Song to Song" в Лондоні в 2023 році.
До слова наряди виробництва Івана Фролова люблять безліч західних зірок-Бейонсе, рок-група Maneskin, Кайлі Міноуг і актриса Сара Мішель Геллар (зірка фільму "Баффі – винищувачка вампірів"). Також його сукні часто можна побачити на відомій українській співачці Тіні Кароль.
Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.
У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.
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