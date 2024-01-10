"Просто ненавидить папараці": інсайдер пояснив, чому Аффлек і Лопес сваряться

Хоч Дженніфер Лопес і Бен Аффлек і виглядають щасливою парою, але іноді їх ловлять за сварками і невеликими сварками, які часто проходять на публіці. Журналісти з'ясували, в чому причина, пише британський таблоїд Daily Mail.
Пару нещодавно спіймали за бурхливим з'ясуванням стосунків на Сен-Бартсі минулого місяця. Іноді журналісти і випадкові свідки бачили, як Дженніфер одергивала чоловіка, а потім вони не розмовляли якийсь час - перш, ніж знову виглядати ідеальною парою.
Інсайдери стверджують, що Бен Аффлек волів би більш відокремлене життя, але знає, що його дружина любить, коли її фотографують, любить перебувати в центрі уваги і позувати фотографам на червоній доріжці. А ось Аффлек їх терпіти не може - так само як і папараці.
"Бен і Джен роблять дуже добре Часто ми бачимо Бена засмученим, тому що він просто ненавидить папараці, які завжди йдуть за ним і Джен", ‒ сказав він.
Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.
У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.
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