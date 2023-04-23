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Позбулася останнього: Пугачова продала свій підмосковний замок за божевільні гроші

Анна Підгорна
23 квітня 2023, 20:03 оновлено 23 квітня, 20:03
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Примадонна торгувалася за замок Грязь більше півроку, але все ж отримала бажану суму.
Алла Пугачова, Максим Галкін
Алла Пугачова і Максим Галкін продали замок Грязь / instagram.com/maxgalkinru

В кінці лютого минулого року Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми поїхала в Ізраїль - спершу нібито на лікування, проте потім стало очевидно, що в рф її сім'я повертатися не планує. Комік засудив військову агресію країни-окупанта, за що отримав статус іноземного агента.

З тих пір Примадонна стала розпродавати свою нерухомість в рф. Величезним каменем спотикання для неї став замок в підмосковному селищі Грязь, в якому співачка жила з чоловіком і дітьми. Близько року він стояв без господаря, адже продавати родове гніздо менш ніж за мільярд рублів Пугачова відмовлялася.

Проте росЗМІ повідомляють, що замок все ж знайшов свого покупця. Він торгувався з Примадонною з осені - пропонував 700 мільйонів, але артистка гнула свою лінію. Покупець "здався", коли замком зацікавився ще один потенційний клієнт, готовий заплатити необхідну суму. Також наголошується, що новий власник замку Грязь - людина з близького оточення Пугачової і Галкіна.

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"Була людина, не буду називати його ім'я, це відомий бізнесмен, який хотів придбати цей будинок за 700 мільйонів рублів. Але Алла Борисівна не хотіла поступатися. Він навіть був вхожий трошки в їх сім'ю. Людина на сьогоднішній день вже має даний будинок, тобто угода все-таки вже відбулася з Аллою Борисівною", - повідомляє джерело.

Також в країні-агресорі підрахували, що з продажем замку Пугачова залишилася без будь-якої нерухомості в рф: раніше вона подарувала онукові Дені Байсарову свій пентхаус, квартиру - Христині Орбакайте, дачу на Істрі - іншому онукові, Микиті Преснякову.

Раніше повідомлялося, що російська акторка і затята прихильниця путінського ладу Яна Поплавська, відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР, висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Пугачова співатиме "у будинку престарілих".

Також глава Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури держави-агресора з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову на предмет фінансування Збройних сил України.

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