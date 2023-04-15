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"Алла співатиме - в будинку літніх людей": в РФ "Червона шапочка" Поплавська "поперла" на Пугачову

Дмитро Відоменко
15 квітня 2023, 12:20 оновлено 15 квітня, 12:24
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Путіністка Яна Поплавська висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів.
Пугачова, Поплавська
Алла Пугачова та Яна Поплавська / Колаж фото УНІАН

У країні-агресорі тамтешня актриса (відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР) і затята прихильниця путінського ладу Яна Поплавська вирішила зайвий раз бризнути отрутою у бік легенди естради Алли Пугачової.

Справа в тому, що днями дочка співачки Крістіна Орбакайте випустила новий трек під назвою "Алла співатиме", яку присвятила черговому дню народженню матері. Поплавську від цієї пісні мало не натуральним чином затрясло.

"Алла співатиме - в будинку престарілих! Ну або Христині, онукам і дітям перед сном", – гнівно висловилася Поплавська.

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Вона також стверджує, що і Орбакайте, і її діти користуються добротою Пугачової і живуть за її рахунок.

"Майте совість, Аллі вже не треба співати. Їй потрібно відпочивати. Досить змушувати літню жінку працювати на знос", – закінчила свій гнівний спіч путіністка.

Нагадаємо, раніше очільник Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури держави-агресора з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову на предмет фінансування Збройних сил України.

"Прошу вас перевірити Аллу Борисівну Пугачову на предмет надання фінансової допомоги Збройним силам України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-річчі", - підписав фото сам гуморист.

Раніше також Алла Пугачова, яка не стала миритися з совістю і висловилася щодо військового нападу країни-агресора Росії на Україну, несподівано звернулася до свого колишнього друга, композитору і "путіністу" Іллі Рєзніку.

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