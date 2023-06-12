Лише батьківські відносини: Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучені

Українські блогери та учасники Холостяка Даша Квіткова та Нікіта Добринін повідомили, що розлучилися офіційно.
Перша пара з українського "Холостяка", якій вдалось одружитись, повідомила про розлучення кілька місяців тому. Тепер відомо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін розлучились офіційно.
Блогерка Даша Квіткова повідомила про розлучення в Instagram-сторіз. Вона відповіла шанувальникам, що зараз її із Нікітою пов'язують лише батьківські відносини.
"Ми офіційно розлучилися. Чекаємо на документи. Відносини нейтральні та батьківські",- повідомила інфлюенсерка.
Нагадаємо, що у січні Даша Квіткова і Микита Добринін повідомили про розставання. Відома інфлюенсерка і блогерка Даша Квіткова повідомила про те, що вона більше не разом зі своїм чоловіком, "холостяком" і ведучим Микитою Добриніним. Проте разом продовжують ходити до психолога через сина.
У вересні Квіткова і Добринін скріпили свій шлюб вінчанням. Українська блогерка і переможниця проекту" Холостяк " Даша Квіткова і її чоловік, телеведучий Микита Добринін скріпили свій шлюб, обвінчавшись в церкві.
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