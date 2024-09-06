Linkin Park знайшли заміну Честеру Беннінгтону через 7 років після його смерті

Влітку 2017 року американський рок-гурт Linkin Park оголосив перерву в кар'єрі у зв'язку зі смертю вокаліста Честера Беннінгтона. Сім років потому колектив повідомив, що готовий відкрити нову сторінку з новим солістом.
Як повідомляє видання Variety, новою вокалісткою Linkin Park стала Емілі Армстронг - лідерка і засновниця гурту Dead Sara. Разом із нею на позицію барабанщика до колективу прийшов Колін Бріттейн - музичний продюсер і автор пісень.
Пізніше на офіційних сторінках Linkin Park у соціальних мережах з'явилося офіційне підтвердження: оновлений колектив на чолі з Армстронг у листопаді 2024 року, вперше за сім років, випустить повноцінний альбом під назвою From Zero (з нуля - прим. редактора), головним треком якого стане сингл The Emptiness Machine.
Оновлений колектив уже у вересні планує вирушити в шестиденний концертний тур шістьма містами - Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул і Богота.
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