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Лідер музичного гурту вирушив добровольцем до ЗСУ

Олена Кюпелі
30 травня 2024, 15:23
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Сергій Мартинюк повідомив про те, що вирушає служити до ЗСУ.
Український музикант вирушив служити до ЗСУ
Український музикант вирушив служити до ЗСУ / Колаж Главред, фото Instagram/sergiy_kolos

Український співак, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк повідомив, що вступив до лав ЗСУ.

Про це артиста написав на своїй сторінці в Instagram і опублікував фото себе у військовій формі.

"Почався мій шлях до ЗСУ. Рішення добровільне і зважене, на яке я і так наважувався занадто багато часу. Усе необхідне отримав, у найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим буду розбиратися по ходу", - поділився музикант.

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Зазначимо, що Сергій Мартинюк став не першим музикантом, який вирушив добровольцем до ЗСУ. Так само вчинив і співак Віталій Козловський, який нещодавно вперше став батьком.

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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Нагадаємо, раніше український актор і шоумен Геннадій Попенко разом із сім'єю пережив 45 днів окупації. Після звільнення він почав активно волонтерити, а в червні 2022 року артист склав присягу і вступив до лав ЗСУ.

Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

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