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Українські зірки, схожі між собою: цікаві збіги

Олена Кюпелі
30 травня 2024, 14:16
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Усі люди почасти схожі між собою, але є й справді дуже цікаві збіги.
Злата Огневич і Катерина Тишкевич схожі між собою.
Злата Огнєвіч і Катерина Тишкевич схожі / Колаж Главред, фото з мережі

Напевно кожен користувач мережі хоч раз клікав на матеріал, який пропонував подивитися на голівудських зірок та їхніх колег, схожих як дві краплі води.

Главред вирішив пошукати схожих одна на одну українських зірок і виявилося, що в українському шоубізі також є люди, схожі одна на одну.

Злата Огнєвіч і Катерина Тишкевич

Неозброєним поглядом видно, як схожі між собою співачка Злата Огнєвіч і українська актриса Катерина Тишкевич. Дівчата, крім своїх талантів, мають яскраву зовнішність.

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У них в обох темне густе волосся, великі виразні очі та яскрава посмішка.

Злата Огневич і Катерина Тишкевич схожі між собою.
Злата Огнєвіч і Катерина Тишкевич схожі / Колаж Главред, фото з мережі

Влад Яма і Слава Дьомін

Український телеведучий Слава Дьомін на деяких фото сильно нагадує українського танцюриста і хореографа Влада Яму. До слова, на відміну від Влада Ями, Слава Дьомін перебуває в Україні та продовжує працювати в країні, незважаючи на війну.

Своєю чергою, Влад Яма весь час війни сидить разом зі своєю сім'єю в США і нібито проводить заходи на підтримку України. Повертатися в Україну в найближчому майбутньому він явно не збирається.

Слава Дьомін та Влад Яма
Слава Дьомін і Влад Яма / Колаж Главред, фото Гламурчик, Instagram

Валерія Крук і співачка Солоха

44-річна колишня телеведуча і модель Валерія Крук, також відома як Кульбаба, часто тішить своїх шанувальників пікантними фото. Крім того, вона є переможницею конкурсів фітнес-бікіні.

Не відстає від неї й інша селебріті - співачка Солоха. До слова, білявка також є фітнес-моделлю і має нагороди в цій сфері.

Валерія Крук та співачка Солоха
Валерія Крук і співачка Солоха / Колаж Главред, фото Instagram/soloha_official, Основна світлина valeriyakruk valeriyakruk

Соломія Ветвицька та Ольга Цибульська

Українських красунь також можна порівняти між собою. Звісно, вони і не є стовідсотковими копіями одна одної, але в якийсь момент можуть бути дуже схожими.

Хто така Оля Цибульська?

Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

Ведуча Соломія Ветлицька - українська телеведуча на 1+1, журналіст.

Ольга Цибульська - співачка та акторка.

Соломія Ветвицька та Ольга Цибулька
Соломія Ветвицька та Ольга Цибульська / Колаж Главред, фото ТСН

Тоня Матвієнко та Катерина Варченко

Співачку Тоню Матвієнко також за типажем можна порівняти з актрисою Катериною Варченко. Обидві натуральні блондинки з ніжними рисами обличчя і світлими очима.

Тоня Матвієнко та Катерина Варченко
Тоня Матвієнко і Катерина Варченко / Колаж Главред, фото Ukr.net

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Раніше Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради у шлюбі з Тонею Матвієнко. Артист зізнався: і він, і його дружина дуже ревниві, але у них є свій спосіб справлятися з цим.

Також Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна, який активно займається волонтерством і дає благодійні концерти, на фронт.

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