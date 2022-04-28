Лідер групи Друга ріка Харчишин показав, що залишилося від його будинку після рашистських обстрілів

Валерій Харчишин показав, що залишилося від його будинку після рашистського бомбардування / Колаж

Музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин показав результати рашистського обстрілу по його будинку.

Раніше артист заявляв, що саме його житло знищено не спроста, окупанти бомбили його селище за наводкою, і зараз триває розслідування цього факту.

Зараз Харчишин з групою відправляється в європейський тур під назвою "Хто, якщо не ми?". Вхід на концерти буде безкоштовним для тих українців, які перетнули кордон після початку повномасштабної війни - 24 лютого, в обмін музиканти просять задонатити хто скільки зможе на потреби ЗСУ.

На доказ необхідності такого жесту доброї волі від своїх фанатів, Харчишин зняв на відео, як зараз виглядає його будинок "наживо": купа сміття і вціліла камінна труба - ось і все, що залишилося від гостьового і основного будинків.

"Ми обов'язково підіймемо вам настрій, аби у нас не було отакого надалі. Це мій будинок, який позаду. І я вважаю, що інвестиція у українське військо - це найактуальніше, що ми можемо зробити разом з вами, знаходячись тут (в Україні - прим. редактора), в Литві, Латвії, Естонії чи Чехії",- каже Харчишин.

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Раніше українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала, як її будинок недалеко від Гостомеля постраждав від мародерів.

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