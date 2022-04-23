"Вдерлися і принизили": Олександра Зарицька розповіла, як стала жертвою рашистів

Олександра Зарицька стала жертвою рашистів - обікрали її будинок під Києвом / instagram.com/kazka.band

Українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла, що її будинок недалеко від Гостомеля постраждав від мародерів.

Зараз артистка перебуває в США - займається волонтерством і виступає на благодійних концертах на підтримку Україні.

Нещодавно Зарицька дізналася, що її будинок, який вона облаштувала зовсім недавно, став жертвою рашистів - за словами співачки, виносили все більш чи менш цінне, техніку, речі. Було помітно, що російські мародери поспішали - хотіли вкрасти мікрофон артистки, але втратили його по дорозі.

Солістка KAZKA поділилася, що найнеприємніше в ситуації з мародерством - відчуття, що тобі більше ніколи не буде спокійно в твоєму власному будинку.

"Мені не шкода речей, просто дуже неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. Відчуття, що туди вдерлися, у тій дім, у твою фортецю, і принизили" - розповіла співачка.

На щастя, під час проникнення рашистстких мародерів в будинок під Києвом, сім'я Зарицької вже виїхала в більш безпечне місце на Заході України.

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Раніше українська співачка Оля Цибульська показала жахливі кадри знищеного рашистами будинку її батьків.

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