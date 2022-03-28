"Горіти вам у пеклі, чорти кацапські": будинок лідера групи Друга ріка знищений російським снарядом

Будинок Валерія Харчишина згорів від попадання російського снаряда / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин поділився сумною новиною: його сім'я залишилася без житла - будинок музиканта під Гостомелем знищений в результаті попадання в нього російського снаряда.

На щастя, в той момент в будинку не було нікого з сім'ї Харчишина. Тільки дві кішки. Співак не впевнений, що його улюблениці залишилися живі. І він глибоко засмучений, що його обитель зрівняли з землею окупанти - тепер його дітям нікуди повернутися, більше немає місця, яке вони змогли б назвати домом.

"Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна. Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нема куди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім…Там залишались двоє кішок, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений що вони живі. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння",- розповів музикант.

Втім, невтішна новина не змусила лідера Другої ріки опустити руки.

"Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищемо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки",- впевнено заявив артист.

Будинок Валерія Харчишина згорів від попадання російського снаряда / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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Раніше через попадання ворожого снаряда без дома залишився український продюсер, який відкрив світові таланти Ані Лорак і Мікі Ньютон, Юрій Фальоса.

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