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Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

Дмитро Відоменко
22 червня 2023, 22:17 оновлено 22 червня, 22:18
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Крім того, Нікітюк опублікувала свіжий знімок, де вона позує в чорній довгій вечірньо-коктейльній сукні на тлі стіни.
Нікітюк
Леся Нікітюк вирішила жартівливо поспілкуватися з шанувальниками / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк вирішила відкрити своїм шанувальникам" великий " секрет ‒ і розсекретила свою вагу. Своїм секретом знаменитість поділилася в Instagram-stories.

"До речі, моя вага зараз 65 кілограм. Вперше в житті. Запишіть собі, зафіксуйте", — жартівливо написала дівчина. За словами Лесі, вперше в житті вона бачить такі цифри на вагах.

Крім того, Нікітюк опублікувала свіжий знімок, де вона позує в чорній довгій вечірньо-коктейльній сукні на тлі стіни.

відео дня
Нікітюк, сукня
Нікітюк показала фанатам свій новий лук у сукні / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарний співак-тенор і популяризатор академічної музики Андреа Бочеллі забрав у свій особняк в Італії українського пса на прізвисько Джек зі звільненого ЗСУ нещодавно міста Куп'янськ, що на Харківщині.

Ло того автори хіта "Вова, лупи їх, блін", проект "Мюслі UA" створили спільний трек з українським блогером Василем харизмою, в якому висловили захоплення британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Цей трек-прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другові всього українського народу Борису Джонсону. Або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пан Борис, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!",- йдеться в описі.

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Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

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