Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

Леся Нікітюк вирішила жартівливо поспілкуватися з шанувальниками / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк вирішила відкрити своїм шанувальникам" великий " секрет ‒ і розсекретила свою вагу. Своїм секретом знаменитість поділилася в Instagram-stories.

"До речі, моя вага зараз 65 кілограм. Вперше в житті. Запишіть собі, зафіксуйте", — жартівливо написала дівчина. За словами Лесі, вперше в житті вона бачить такі цифри на вагах.

Крім того, Нікітюк опублікувала свіжий знімок, де вона позує в чорній довгій вечірньо-коктейльній сукні на тлі стіни.

відео дня

Нікітюк показала фанатам свій новий лук у сукні / скріншот з відео

