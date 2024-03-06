Легендарний телеведучий розповів, як оригінально зав'язав дружбу із Сердючкою

Відомий український ведучий Костянтин Грубич розповів про незвичне знайомство з автором Вєрки Сердючки Андрієм Данилком і як він мав стати його кумом.

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Костянтин Грубич розповів, як колись познайомився з Андрієм Данилком (Вєркою Сердючкою) / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український телеведучий Костянтин Грубич розповів про те, як колись дуже давно познайомився з популярним коміком і музикантом Андрієм Данилком - він же Вєрка Сердючка. Про це телевізійник розповів в інтерв'ю порталу "Обозреватель".

Грубич зізнався, що побачив виступи Данилка в образі Вєрки Сердючки ще влітку 1995 року. Тоді він працював на молодіжній телепередачі, для якої постійно шукав неординарних героїв. Так, йому дуже сподобався оригінальний образ Данилка і він захотів запросити її у власний проєкт.

"Доля так розпорядилася, що я став людиною, яка переконала Андрія розкритися. Умовити його постати перед публікою як артист Андрій Данилко. На той момент ніхто не знав, хто ховається за образом Вєрки Сердючки. Літо 1995-го року, по телевізору крутиться багатосерійна реклама банку, де дивна на вигляд провідниця рекламує ваучери. А в мене з лютого почалося юнацьке ток-шоу на "УТ-1". Оскільки програма називалася "Випади", то передбачала участь героїв, які виправдовують назву, і тут я бачу цю провідницю. Те, що потрібно", - підсумував він.

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

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