Сумська зворушила Мережу зверненням до покійної матері в річницю її смерті

Легендарна актриса Ольга Сумська показала архівні фото з покійною мамою і довела до сліз зверненням до Анни Іванівни.

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Ольга Сумська з мамою / колаж Главред, фото Instagram

Відома і легендарна українська театральна/кіноактриса Ольга Сумська в річницю смерті своєї матерії Анни Іванівни Опанасенсько-Сумської вшанувала її пам'ять у Instagram.

Її не стало не стало 27 лютого два роки тому у віці 88 років. За словами Ольги Сумської, їй дуже сильно не вистачає матері. Актриса зізналася, що все віддала б, щоб ще раз почути або обійняти рідну людину.

Втім, артистка вірить, що Анна Іванівна все одно перебуває десь з нею. Також Сумська зазначила, що мама завжди буде жити в її пам'яті і спогадах.

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"Сонечко моє, рідненьке. Два роки. Ти поруч, я знаю! Хіба можна знайти такі слова, щоб передати цей стан душі без тебе? Рідненька. Хоч би слово почути, обійняти. У пам'яті залишаються найдорожчі миті життя, і це – ти, моя любов, моє життя!"- написала вона.

Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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